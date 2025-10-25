Un calendario contro la violenza di genere | Ogni giorno rosso racconta una storia che non doveva finire ma che può ancora insegnarci a cambiare le prossime

I giorni rossi non ricordano le festività, ma le vittime di femminicidio. A idearlo è stata l’agenzia di comunicazione Havas, che devolverà metà dei proventi all’associazione DonneXStrada. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Un calendario contro la violenza di genere: «Ogni giorno rosso racconta una storia che non doveva finire, ma che può ancora insegnarci a cambiare le prossime»

