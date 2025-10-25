Un calendario contro la violenza di genere | Ogni giorno rosso racconta una storia che non doveva finire ma che può ancora insegnarci a cambiare le prossime
I giorni rossi non ricordano le festività, ma le vittime di femminicidio. A idearlo è stata l’agenzia di comunicazione Havas, che devolverà metà dei proventi all’associazione DonneXStrada. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche questi approfondimenti
Torna anche quest’anno il calendario di appuntamenti del Tavolo “Una Città per le Donne”, in occasione del mese contro la violenza sulle donne! Grazie alla coordinazione della Consigliera di Parità della Provincia di Biella, prende vita un ricco programma - facebook.com Vai su Facebook
Un calendario contro la violenza di genere: «Ogni giorno rosso racconta una storia che non doveva finire, ma che può ancora insegnarci a cambiare le prossime» - A idearlo è stata l’agenzia di comunicazione Havas, che devolverà metà dei proventi all’associazione DonneXStrada ... Si legge su vanityfair.it
Calendario Rosso: Un’iniziativa di Sensibilizzazione contro il Femminicidio in Italia - Il Calendario Rosso rappresenta un significativo passo avanti nella commemorazione delle vittime di femminicidio in Italia. Si legge su tuobenessere.it
Sos violenza di genere: "Ogni mese denunce da una dozzina di donne" - Numeri allarmanti emersi nell’ambito dell’iniziativa "Guardami negli occhi". msn.com scrive