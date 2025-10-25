Un cagnolino resta incastrato sotto un treno della metropolitana di New York | il video del salvataggio
A New York un cucciolo di nome Moose, fuggito da un asilo per cani, è stato salvato da sotto un treno della metropolitana dagli agenti della linea 2. Il video del salvataggio mostra il cane mentre viene salvato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
