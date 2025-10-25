Un bypass per la ciclovia dell’Adda | si torna a pedalare dopo la frana

La prima fase dei lavori è finita, la ciclovia dell’Adda potrà essere riaperta grazie al bypass ideato dai tecnici della Provincia di Monza e ormai realizzato: 500 metri per lasciarsi alle spalle le frane dell’anno scorso sul Naviglio a Cornate e ingranare la quarta dopo un anno e mezzo di chiusura della pista, una delle più amate della Lombardia. Il nuovo sentiero è poco sopra la quota del fiume ed è stato realizzato con materiale di recupero dello smottamento del maggio 2024 che provocò l’interruzione del percorso. Una soluzione ponte in attesa di mettere a punto la rimozione della frana più grossa, fase 2 dell’intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

