Un autunno ricco di attività progetti ed eventi per All Stars Arezzo Onlus

Lanazione.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 25 ottobre 2025 –  . L’associazione, nata nel 2002 all’interno dell’Istituto di Agazzi, sta vivendo una stagione di particolare dinamismo con l’obiettivo di garantire il diritto al gioco, all’attività motoria e allo sport per persone di ogni età con disturbi del neurosviluppo o dello spettro autistico, promuovendo percorsi di inclusione e socializzazione in sinergia con numerose realtà del territorio. Una collaborazione all’insegna della continuità è stata rinnovata con la Chimera Nuoto per lo svolgimento di attività nelle vasche del Palazzetto del Nuoto di Arezzo finalizzate a favorire un percorso progressivo in cui accompagnare dai primi movimenti in vasca fino alla prospettiva di partecipare alle gare del circuito Special Olympics. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un autunno ricco di attivit224 progetti ed eventi per all stars arezzo onlus

© Lanazione.it - Un autunno ricco di attività, progetti ed eventi per All Stars Arezzo Onlus

Altri contenuti sullo stesso argomento

autunno ricco attivit224 progettiUn autunno ricco di attività, progetti ed eventi per All Stars Arezzo Onlus - Arezzo, 25 ottobre 2025 – Un autunno ricco di attività, progetti ed eventi per All Stars Arezzo Onlus. lanazione.it scrive

Giornate d’autunno e Tre giorni per il giardino: è ricco l’ottobre del FAI - Un ottobre da vivere all’insegna della scoperta: il Fondo per l’Ambiente Italiano apre centinaia di luoghi straordinari, tra architettura, storia e natura, e invita i visitatori a riscoprire l’Italia ... Come scrive iodonna.it

Oriocenter: un autunno ricco di eventi per famiglie e giovani - Oriocenter si prepara a vivere un autunno all’insegna della famiglia, dell’educazione e del divertimento, con un ricco calendario di attività pensate per accompagnare bambini, ragazzi e genitori in un ... Segnala bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Autunno Ricco Attivit224 Progetti