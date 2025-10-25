Un autunno ricco di attività progetti ed eventi per All Stars Arezzo Onlus

Arezzo, 25 ottobre 2025 – . L’associazione, nata nel 2002 all’interno dell’Istituto di Agazzi, sta vivendo una stagione di particolare dinamismo con l’obiettivo di garantire il diritto al gioco, all’attività motoria e allo sport per persone di ogni età con disturbi del neurosviluppo o dello spettro autistico, promuovendo percorsi di inclusione e socializzazione in sinergia con numerose realtà del territorio. Una collaborazione all’insegna della continuità è stata rinnovata con la Chimera Nuoto per lo svolgimento di attività nelle vasche del Palazzetto del Nuoto di Arezzo finalizzate a favorire un percorso progressivo in cui accompagnare dai primi movimenti in vasca fino alla prospettiva di partecipare alle gare del circuito Special Olympics. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un autunno ricco di attività, progetti ed eventi per All Stars Arezzo Onlus

Altri contenuti sullo stesso argomento

#ReteLilliput #sezioneprimavera Comune di Torgiano Polis Cooperativa Sociale #autunno #elementinaturali Un autunno ricco di sorprese. Nelle ultime settimane i bambini della sezione Primavera hanno vissuto diverse esperienze, tutte inerenti alla stagione - facebook.com Vai su Facebook

Iniziata la stagione 2025-26 della cerca del #tartufo. Il #Piemonte inaugura un #autunno ricco di appuntamenti che portano in vetrina una delle eccellenze più preziose del territorio. - X Vai su X

Un autunno ricco di attività, progetti ed eventi per All Stars Arezzo Onlus - Arezzo, 25 ottobre 2025 – Un autunno ricco di attività, progetti ed eventi per All Stars Arezzo Onlus. lanazione.it scrive

Giornate d’autunno e Tre giorni per il giardino: è ricco l’ottobre del FAI - Un ottobre da vivere all’insegna della scoperta: il Fondo per l’Ambiente Italiano apre centinaia di luoghi straordinari, tra architettura, storia e natura, e invita i visitatori a riscoprire l’Italia ... Come scrive iodonna.it

Oriocenter: un autunno ricco di eventi per famiglie e giovani - Oriocenter si prepara a vivere un autunno all’insegna della famiglia, dell’educazione e del divertimento, con un ricco calendario di attività pensate per accompagnare bambini, ragazzi e genitori in un ... Segnala bergamonews.it