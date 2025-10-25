Un altro terremoto scuote l' Irpinia | intensa scossa avvertita nell’Avellinese

Avellinotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pochi secondi fa una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata in provincia di Avellino, con epicentro a 1 chilometro a sud-ovest di Montefredane. Il sisma si è verificato alle 21:49 ora locale del 25 ottobre 2025, a una profondità di 14,1 chilometri.Paura tra i residentiIl. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

