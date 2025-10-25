Un altro terremoto scuote l' Irpinia | intensa scossa avvertita nell’Avellinese
Pochi secondi fa una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata in provincia di Avellino, con epicentro a 1 chilometro a sud-ovest di Montefredane. Il sisma si è verificato alle 21:49 ora locale del 25 ottobre 2025, a una profondità di 14,1 chilometri.Paura tra i residentiIl. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 4: gente in strada, avvertito in tutta la Campania. Lunedì scuole chiuse - Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata poco prima delle 22 di sabato 25 ottobre in Irpinia. Si legge su leggo.it
Terremoto forte in Irpinia alle ore 21.49: paura ad Avellino, sentito in tutta la Campania - 49 del 25 ottobre; è stata sentita anche tra le province di Napoli, Salerno e Benevento. Lo riporta fanpage.it
Terremoto in provincia di Avellino, scossa magnitudo 4.0. Gente in strada e paura - 49 in Irpinia, a Montefredane, provincia di Avellino, a 14 chilometri di profondità. Lo riporta quotidiano.net