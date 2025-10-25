Un altro personaggio di Iron Man potrebbe tornare nell’MCU dopo 6 anni
Avengers: Endgame ha segnato la fine definitiva di molti dei personaggi fondamentali del Marvel Cinematic Universe. Il culmine della Infinity Saga ha visto le morti eroiche di Vedova Nera e Tony Stark, il ritiro di Capitan America e la dipartita di Thanos. Il film, che ha cambiato l’universo cinematografico Marvel, ha anche offerto un’uscita di scena più silenziosa a molti altri personaggi che erano stati fondamentali per il primo decennio del franchise, tra cui numerosi attori secondari della serie di film di Iron Man. Ora, sei anni dopo la sua ultima apparizione sullo schermo, Gwyneth Paltrow avrebbe confermato di prepararsi per un ritorno nell’MCU, nonostante si fosse precedentemente ritirata dal ruolo di Pepper Potts. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
