Un altro palazzo occupato a Bologna dopo il duro sfratto

Tgcom24.mediaset.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

in via Michelino. Centinaia di persone, aiutate dagli attivisti del collettivo Plat, hanno preso possesso di un intero immobile in via Don Minzoni. Alloggi popolari disabitati dal 2013. Dentro, famiglie, minori, lavoratori: in tutto 142 persone, italiane e straniere, che negli ultimi mesi sono state, o stavano per essere, sfrattate dalle loro abitazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

