Ultim’ora | è Roberto Mancini il nuovo allenatore | La dirigenza ha finalmente deciso di cambiare

Roberto Mancini era uno dei migliori allenatori finora svincolati. È passato un anno esatto da quel 25 ottobre 2024, giorno in cui l'Arabia Saudita decise di esonerare Roberto Mancini dal ruolo di commissario tecnico. Dodici mesi dopo, il Mancio è pronto a tornare in panchina, con le energie ricaricate e una voglia crescente di riprendere in mano una squadra. Libero dall'esperienza con la nazionale saudita, Mancini ha dedicato questo periodo ad aggiornarsi, osservare partite e seguire da vicino il calcio italiano.

