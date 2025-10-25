Ultimissime Juve LIVE | confronto tra Tudor e Locatelli Ardoino sul ‘comprare’ la Juventus ecco le prime idee di formazione per la Lazio
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 24 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 23 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 ottobre 2025. Lazio Juve probabili formazioni: loro due pronti a tornare titolari! Ecco chi invece potrebbe accomodarsi in panchina.Le primissime idee di Tudor all’Olimpico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
DIRETTA: Como-Juventus LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti in tempo reale della sfida del 'Sinigaglia' - Como e Juventus a confronto all'ora di pranzo: gli aggiornamenti in diretta del match valido per la settima giornata di campionato. goal.com scrive
Real Madrid Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Bernabeu in Champions League - Real Madrid Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Bernabeu, valida per la terza giornata di Champions League 2025/26 Notte da brividi, notte da leggenda. Come scrive juventusnews24.com
Il confronto cruciale al Bernabeu: Juventus vs Real Madrid - Il confronto cruciale al Bernabeu: Juventus vs Real Madrid, ne parla Corsport Il prossimo match di Champions League al Bernabeu sarà decisivo per il futuro di Tudor. Riporta tuttojuve.com