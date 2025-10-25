Ultimi temporali poi torna il sole su anche il termometro | previsioni meteo
(Adnkronos) – Ultimo fine settimana di piogge e temporali prima del ritorno del sole. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, sabato 25 ottobre, e per i giorni a venire. Se nel weekend è infatti atteso il passaggio di un nuovo fronte perturbato, ecco quindi ritornare durante la prossima settimana . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
