Ultime ore per Sandokan al MAXXI | costumi e retroscena con Can Yaman

Ultime ore per entrare nel mondo di Sandokan al MAXXI. La mostra immersiva, pensata come preludio alla serie con Can Yaman, chiude domenica 26 ottobre 2025 alle 19. Un viaggio tra costumi, scenografie e making of, ad ingresso gratuito, per scoprire da vicino come nasce una grande produzione. Ultime ore al museo Il percorso “Sandokan. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ultime ore per Sandokan al MAXXI: costumi e retroscena con Can Yaman

Contenuti che potrebbero interessarti

"È un pirata. Ha in lui lo spirito della tigre". Il mito di #Sandokan ritorna con il volto di #CanYaman! Ecco il promo ufficiale! #RaiFiction #LuxVide - facebook.com Vai su Facebook

Sandokan: ultimi giorni per scoprire la mostra al MAXXI e i segreti della serie con Can Yaman - Ancora per poche è possibile visitare, al museo MAXXI di Roma, la mostra allestita per Sandokan, la serie evento con Ed Westwick e Can Yaman: ecco cosa si può vedere senza pagare un euro ... movieplayer.it scrive

Al Maxxi i costumi e il vascello di Sandokan, la Tigre della Malesia è tornata - A cinquant'anni dalla serie evento con Kabir Bedi, tornano le avventure del pirata nato dalla penna di Salgari e interpretato nella nuova edizione da Can Yaman. Come scrive msn.com

Alla Festa del Cinema di Roma esplode il mito di Sandokan: Can Yaman incanta il pubblico - Alla Festa del Cinema di Roma esplode il ruggito di Sandokan: la Tigre della Malesia è pronta a conquistare di nuovo il grande pubblico. quotidianodelsud.it scrive