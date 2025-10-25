Ultime ore per Sandokan al MAXXI | costumi e retroscena con Can Yaman

Sbircialanotizia.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultime ore per entrare nel mondo di Sandokan al MAXXI. La mostra immersiva, pensata come preludio alla serie con Can Yaman, chiude domenica 26 ottobre 2025 alle 19. Un viaggio tra costumi, scenografie e making of, ad ingresso gratuito, per scoprire da vicino come nasce una grande produzione. Ultime ore al museo Il percorso “Sandokan. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

