Uil Marche alla nuova Giunta | Serve un cambio di passo su lavoro sanità e infrastrutture

Anconatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - “Lavoro di qualità e sicuro, sviluppo economico e sociale: le richieste che avevamo presentato in campagna elettorale ai candidati sono ancora sul tavolo e ci aspettiamo di poter riavviare quanto prima, possibilmente con una maggior propensione al dialogo rispetto al recente passato, il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

uil marche nuova giuntaUil Marche a Regione, cambiare passo su lavoro e sanità - Così la Uil Marche, per voce della segretaria regionale Claudia Mazzucchelli, in merito alla nuova giunta regionale delle Marche guidata ... Segnala msn.com

uil marche nuova giuntaMarche, il presidente Acquaroli presenta la nuova Giunta - ANCONA (ITALPRESS) – Questa mattina a Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche ad Ancona, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei nuovi assessori regionali. Secondo padovanews.it

uil marche nuova giuntaVarata la nuova giunta della Regione Marche - " Abbiamo appena presentato la nuova giunta regionale, la squadra che mi accompagnerà in questo secondo mandato alla guida della Regione Marche. Lo riporta picusonline.it

Cerca Video su questo argomento: Uil Marche Nuova Giunta