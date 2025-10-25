Ugo Salerno nuovo presidente dei Cavalieri del Lavoro

Ugo Salerno è il nuovo presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Salerno è stato eletto nel corso dell’Assemblea ordinaria dei soci che si è svolta nel pomeriggio di oggi, 24 ottobre 2025, presso la Sala Conferenze delle Scuderie di Palazzo Altieri, a Roma. Salerno subentra a Maurizio Sella, che ha guidato la Federazione dal 2019 al 2025 e che rimane Presidente emerito. Ingegnere e Presidente Esecutivo di RINA, gruppo multinazionale di consulenza ingegneristica, ispezione e certificazione, Ugo Salerno è da tempo impegnato nella promozione di una cultura industriale orientata all’innovazione, alla sostenibilità e alla responsabilità sociale d’impresa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

