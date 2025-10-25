Ugl | bene il Comune sulle caserme a Nesima ma servirebbe anche il Centro direzionale della Regione

Cataniatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione generale del lavoro per voce del segretario territoriale Giovanni Musumeci e del segretario regionale dell’Ugl Sicilia Carmelo Giuffrida, esprime apprezzamento per l’atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Enrico Trantino, che avvia l’iter per la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Caserme, asili, macello: la città fantasma Il Comune mette all’asta beni inutilizzati - C’è una Voghera fantasma che aspetta di essere recuperata o venduta per fare cassa con un valore stimato di due milioni di euro . Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Ugl Bene Comune Caserme