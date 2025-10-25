Ue Von der Leyen | Il mondo sta cambiando l’Europa deve restare al passo

“Il mondo sta cambiando più velocemente delle nostre politiche europee. Le nostre istituzioni devono trasformare il modo in cui pensano, formulano politiche e prendono decisioni per stare al passo con un mondo in rapida evoluzione”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento al Berlin Global Dialogue 2025. Von der Leyen ha sottolineato come l’ Europa debba prima rinnovarsi internamente per affrontare sfide come il rallentamento economico, le vulnerabilità strategiche e le minacce all’ indipendenza europea. “Possediamo risorse eccezionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

