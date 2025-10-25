Ue Von der Leyen annuncia | Un’unica e semplice regola per le imprese innovative

“Sappiamo tutti di avere un problema di dimensioni: man mano che le nostre startup crescono, troppo spesso la limitata disponibilità di capitale di rischio le costringe a rivolgersi a investitori stranieri. Si tratta di ricchezza e sovranità che vanno altrove. Ma vogliamo che questo investimento scelga l’Europa. E vogliamo investire nel meglio d’Europa. Sei una startup innovativa? Quindi, dobbiamo semplificare la tua crescita in tutti i 27 Stati membri dell’Europa. Ma non con 27 normative diverse. Per questo stiamo preparando il cosiddetto 28° regime per le imprese innovative. Un’unica e semplice regola per l’intera Unione Europea”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

