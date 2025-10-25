Ue federale | dopo Draghi anche la Ursula von der Leyen | Il mondo cambia l' Europa stia al passo

Dopo Mario Draghi, fresco di premio ' Princesa de Asturias per la Cooperazione Internazionale ', che dal palco spagnolo di Oviedo ha invocato il federalismo europeo " non in ossequio a un sogno, ma per necessità ", anche Ursula von der Leyen - presidente della Commissione Ue - ha voluto rimarcare la necessità di un'Europa unita. La numero uno dell'esecutivo comunitario, intervenendo al Berlin Global Dialogue 2025, ha detto: " Il mondo sta cambiando più velocemente delle nostre politiche. Le nostre istituzioni devono trasformare il modo in cui pensano, formulano politiche e prendono decisioni per stare al passo con un mondo in rapida evoluzione ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

