Dopo Mario Draghi, fresco di premio ' Princesa de Asturias per la Cooperazione Internazionale ', che dal palco spagnolo di Oviedo ha invocato il federalismo europeo " non in ossequio a un sogno, ma per necessità ", anche Ursula von der Leyen - presidente della Commissione Ue - ha voluto rimarcare la necessità di un'Europa unita. La numero uno dell'esecutivo comunitario, intervenendo al Berlin Global Dialogue 2025, ha detto: " Il mondo sta cambiando più velocemente delle nostre politiche. Le nostre istituzioni devono trasformare il modo in cui pensano, formulano politiche e prendono decisioni per stare al passo con un mondo in rapida evoluzione ".

© Ilgiornale.it - Ue federale: dopo Draghi, anche la Ursula von der Leyen: "Il mondo cambia, l'Europa stia al passo"