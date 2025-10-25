Udinese ritrova il successo in casa Lecce ko 3-2

Balzo dei friulani in classifica, per i salentini si ferma a tre la striscia positiva di gare a punti UDINE - Dopo oltre sette mesi, l'Udinese ritrova i tre punti davanti al proprio pubblico nella sfida vinta per 3-2 contro il Lecce. Un digiuno lungo, per gli uomini di Kosta Runjaic, interrotto prop. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

