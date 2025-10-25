Udinese Lecce Runjaic a Dazn nel pre partita | Dobbiamo essere coraggiosi e fare una partita di grande energia
Udinese Lecce, Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato della preparazione per il match contro il Lecce a Dazn nel pre partita. Le sue parole Prima della sfida contro il Lecce, ospite dell’Udinese nell’ottava giornata di Serie A 20252026, Kosta Runjaic ha rilasciato alcune dichiarazioni sui canali ufficiali della società, concentrandosi sulla necessità di una vittoria casalinga . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
$Udinese- $Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - X Vai su X
#Udinese, la probabile formazione contro il #Lecce: salgono le quotazioni di #Lovric - facebook.com Vai su Facebook
Udinese – Lecce: ecco le formazioni ufficiali - Oltre a Parma – Como, l’altro anticipo del sabato dell’ottava giornata di Serie A sarà Udinese – Lecce, partita di cui vi forniremo tutte le info relative alle formazioni ufficiali e dove seguirla in ... Secondo generationsport.it
Udinese-Lecce, le ULTIMISSIME: riecco Davis, le scelte su Zaniolo e Stulic - Le possibili scelte di Runjaic e Di Francesco per la sfida dell'8^ giornata ... Lo riporta fantamaster.it
Udinese-Lecce: diretta live e risultato in tempo reale - Lecce di Sabato 25 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net scrive