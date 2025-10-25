Udinese-Lecce 3 | 2 | Bianconeri da brividi | Atta è super Okoye in difficoltà

L'Udinese vince in casa ed è una notizia. Non accadeva dal primo marzo 2025, quando i bianconeri batterono il Parma per 1 a 0. Per conquistare i 3 punti servono i gol di Karlstrom, Davis e Buksa. Sulla prima rete dei salentini c'è una responsabilità di Okoye, che ci mette molto del suo. Il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

