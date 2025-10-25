Udinese-Lecce 3-2 Atta illumina i friulani
Udine, 25 ottobre 2025 - L’Udinese conquista la sua prima vittoria casalinga della stagione, superando un Lecce mai arrendevole nonostante un primo tempo complicato per la squadra di Di Francesco. Nella prima frazione i riflettori sono tutti per Arthur Atta, protagonista assoluto con due giocate di pura classe che indirizzano la gara: prima il filtrante d’esterno per Karlstrom, poi un cross perfetto per la testa di Davis. Il Lecce rientra in campo con maggiore determinazione e accorcia le distanze grazie a una punizione dalla trequarti di Berisha. Gli ospiti spingono alla ricerca del pari, ma vengono colpiti in contropiede da Buksa, che trova la sua prima rete in Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
