Vladimir Putin “è l’unica persona che non vuole porre fine a questa guerra” ed “è il momento di fare pressione, perché è l’unico modo per fare cambiare idea” al presidente russo e “portarlo al tavolo delle trattative”. Il premier britannico Keir Starmer ha scelto queste parole per aprire il vertice della cosiddetta coalizione dei volenterosi. Starmer ha definito “ridicole” le richieste di Putin “sul territorio ucraino che non è riuscito a conquistare con la forza” e ha detto che il Regno Unito è pronto ad agire con l’Ue sull’uso dei beni russi congelati per rafforzare le difese dell’Ucraina. A Londra, insieme a lui, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, reduce dalla partecipazione al Consiglio europeo a Bruxelles, oltre che diversi leader europei. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky dai volenterosi: alleati promettono pressione su Putin