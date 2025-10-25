Ucraina Trump | Sanzioni alla Russia molto pesanti ma spero che la Cina ci aiuti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump spera che la Cina eserciti pressioni sulla Russia, e afferma di aspettarsi un “ottimo incontro” con Xi Jinping a Kuala Lumpur al vertice dell’ASEAN. “Abbiamo imposto sanzioni molto pesanti alla Russia – ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One -. Molto forti, ma vorrei che la Cina ci aiutasse”, “ho un buon rapporto con il presidente Xi (Jinping), e avremo un buon incontro”. Quindi Trump ha aggiunto: “Parleremo del rapporto Russia-Ucraina. Stanno uccidendo 7.000 persone alla settimana, per lo più soldati”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

