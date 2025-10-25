Ucraina Trump | Sanzioni alla Russia molto pesanti ma spero che la Cina ci aiuti
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump spera che la Cina eserciti pressioni sulla Russia, e afferma di aspettarsi un “ottimo incontro” con Xi Jinping a Kuala Lumpur al vertice dell’ASEAN. “Abbiamo imposto sanzioni molto pesanti alla Russia – ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One -. Molto forti, ma vorrei che la Cina ci aiutasse”, “ho un buon rapporto con il presidente Xi (Jinping), e avremo un buon incontro”. Quindi Trump ha aggiunto: “Parleremo del rapporto Russia-Ucraina. Stanno uccidendo 7.000 persone alla settimana, per lo più soldati”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #23ottobre #PapaLeoneXIV #ReCarloIII #Vaticano #Ucraina #Trump #Putin #Zelensky #Rutte #NATO #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Cisgiordania #Mattarella #ONU #Collegno - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, #Trump sanziona i giganti russi del petrolio: “#Putin non vuole chiudere la guerra” - X Vai su X
Ucraina, Trump: "Sanzioni alla Russia molto pesanti, ma spero che la Cina ci aiuti" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump spera che la Cina eserciti pressioni sulla Russia, e afferma di aspettarsi un “ottimo incontro” con Xi Jinping a ... Riporta lapresse.it
Guerra Ucraina-Russia, scontro Trump-Putin su sanzioni petrolio. Zelensky: “Nessuno scambio territori deve premiare l’aggressore” - Tensione tra Usa, Ue e Mosca: Trump impone sanzioni a Rosneft e Lukoil, definite da Putin “atto ostile” e da Medvedev “ ... Come scrive fanpage.it
Guerra Ucraina, scontro Trump-Putin su petrolio, lo zar: “Sanzioni atto ostile". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, scontro Trump- Secondo tg24.sky.it