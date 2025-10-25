Ucraina Trump | Non incontro Putin senza accordo di pace Media | Russia addestra bambini ucraini in territori occupati

(Adnkronos) – Per pianificare un nuovo incontro con Vladimir Putin, Donald Trump dovrà sapere che il presidente russo "vuole fare un accordo". "Non perderò tempo – ha detto il presidente Usa ai giornalisti a bordo dell'Air Force One – Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Putin, ma finora è stato molto deludente". Trump ha .

Ucraina, Trump: "Non incontro Putin senza accordo di pace". Media: "Russia addestra bambini ucraini in territori occupati"

Ucraina, Trump: 'Ho cancellato l'incontro con Putin, lo faremo' - "Ho cancellato l'incontro con Putin, non saremmo arrivati dove volevo arrivare", ha detto Donald Trump in un bilaterale con il segretario generale della Nato nello Studio Ovale.

Ucraina, colloquio Trump-Putin «positivo e produttivo»: verso incontro a Budapest. Zelensky è a Washington - Il presidente Usa Donald Trump ha parlato lungamente al telefono con il presidente russo Vladimir Putin alla vigilia dell'incontro domani alla Casa Bianca con Zelensky.