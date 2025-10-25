Ucraina Trump | Incontro con Putin solo con garanzie di raggiungere accordo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che incontrerà il presidente della Russia Vladimir Putin solo con la certezza che si raggiungerà un accordo che ponga fine al conflitto in Ucraina. “Dobbiamo assicurarci di raggiungere un accordo”, ha detto parlando ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, “ non ho intenzione di perdere tempo. Ho sempre avuto un buon rapporto con Vladimir Putin, ma questa è una grande delusione”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Trump: "Incontro con Putin solo con garanzie di raggiungere accordo"

