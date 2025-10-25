Ucraina missili russi distruggono magazzino a nord di Kiev

(LaPresse) Un magazzino nel quartiere nord orientale di Kiev, capitale dell’ Ucraina, è andato distrutto a seguito di un attacco russo, sabato 25 ottobre 2025. L’edificio è stato divorato dalle fiamme, mentre i detriti dei missili intercettati sono caduti in un’area aperta in un altro sito, danneggiando le finestre degli edifici vicini. Sono stati dispiegati decine di vigili del fuoco e i servizi di emergenza per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona. Attivo anche un elicottero per spegnere l’incendio. Almeno una persona è morta e dieci sono rimaste ferite, ha detto Pablo Petrov, portavoce dei servizi di emergenza ucraini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, missili russi distruggono magazzino a nord di Kiev

