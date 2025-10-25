Ucraina Meloni alla coalizione dei volenterosi | Serve unità tra Ue e Stati Uniti per il cessate il fuoco | L' inviato di Putin negli Usa | Vicini a una soluzione diplomatica

Zelensky: "Putin vuole un disastro umanitario quest'inverno in Ucraina". L'Italia prepara nuovi aiuti per Kiev. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Meloni alla coalizione dei volenterosi: "Serve unità tra Ue e Stati Uniti per il cessate il fuoco" | L'inviato di Putin negli Usa: "Vicini a una soluzione diplomatica"

News recenti che potrebbero piacerti

Ucraina, iniziata a Londra la riunione dei Volenterosi. Meloni è in collegamento - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina, tensioni tra #Meloni e Lega su riarmo e sanzioni. Scontro con Pd e M5S. @salvini_giacomo Vai su X

A Londra riunione dei volenterosi per Ucraina, Meloni in collegamento - È iniziata la riunione della 'coalizione dei volenterosi', a cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipa in video collegamento da Roma. Scrive libero.it

Meloni alla riunione dei “Volenterosi”: sostegno a Kiev e coordinamento europeo sulle forniture di armi - La premier, nel suo intervento, ha ribadito la solidarietà dell’Italia all’Ucraina e la necessità di mantenere un fronte occidentale coeso ... Da altarimini.it

Meloni alla Coalizione dei Volenterosi: “Serve una rotta comune per la pace” - La Coalizione dei Volenterosi, pur non essendo un organismo formalmente istituzionalizzato, rappresenta un laboratorio politico di rilievo ... ilmetropolitano.it scrive