Ucraina inviato russo Dmitriev | Siamo vicini a una soluzione diplomatica del conflitto e a un summit Trump-Putin verso congelamento fronte

Kirill Dmitriev, inviato di Putin negli Usa, parla di “progressi concreti” verso la pace e ribadisce che l'incontro con Trump non è cancellato L'inviato speciale russo negli Stati Uniti Kirill Dmitriev si è dimostrato molto ottimista sulla fine del conflitto in Ucraina. In vista degli incontr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, inviato russo Dmitriev: "Siamo vicini a una soluzione diplomatica del conflitto e a un summit Trump-Putin, verso congelamento fronte"

