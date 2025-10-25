Ucraina bombardamenti russi su diverse città | almeno 2 morti

Almeno due persone sono morte e più di una dozzina sono rimaste ferite in una serie di attacchi russi con droni e missili balistici in diverse regioni dell’ Ucraina. A Dnipropetrovsk, il capo dell’ amministrazione militare regionale, Vladyslav Gaivanenko, ha riferito che due persone sono state uccise e altre sette ferite durante gli attacchi. “Sono scoppiati incendi. Appartamenti, edifici privati, una dependance, un negozio e un’ auto sono stati danneggiati”, ha scritto su Telegram. Kiev sotto attacco notturno: edifici e case danneggiati. Anche la capitale Kiev è stata presa di mira da attacchi balistici notturni, con danni a edifici e case in diversi quartieri e almeno otto feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

