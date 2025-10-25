Ucraina blitz russo con missili e droni fa morti e feriti | le immagini dalle macerie

Gli attacchi missilistici e con droni russi contro l’Ucraina, nella notte tra venerdì e sabato, hanno causato almeno quattro vittime e 20 feriti. Nella capitale Kiev, due persone sono state uccise e 13 ferite in un attacco con missili balistici nelle prime ore di sabato, secondo quanto riferito dalla polizia. In un edificio non residenziale è scoppiato un incendio, mentre i detriti dei missili intercettati sono caduti in un’area aperta in un altro sito, danneggiando le finestre degli edifici vicini. Nella regione di Dnipropetrovsk, due persone sono state uccise e sette ferite, ha detto il governatore regionale ad interim Vladyslav Haivanenko. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, blitz russo con missili e droni fa morti e feriti: le immagini dalle macerie

