ucciso durante una sparatoria

CITTÀ DI CASTELLO - Si sono conclusi ieri mattina gli accertamenti condotti tramite il servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia (Divisione Interpol di Roma) sull’identità del 33enne albanese morto a Durazzo nel corso di una sparatoria. E’ stato ufficialmente confermato che quell’uomo era Flori Paluçi, ricercato nel territorio nazionale dallo scorso 19 giugno dopo aver compiuto una sparatoria a Verna di Umbertide. In Italia doveva rispondere del tentato duplice omicidio di due connazionali, (di 28 e 33 anni), domiciliati in Altotevere che rimasero gravemente feriti. Su di lui pendeva un’ordinanza di custodia in carcere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
