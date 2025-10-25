Ubriachi disturbano i clienti di un bar a Como Poi parte il lancio di bicchieri verso i poliziotti
Como, 25 ottobre 2025 – Un 51enne turco residente a Como, un 44enne italiano residente in alta Valle Intelvi e un 33enne portoghese residente a Lanzo d’Intelvi sono finiti nei guai a Como per aver dato vita a uno “show” di molestie e lanci di bicchieri in un bar della città. La polizia di Stato è intervenuta nel locale a seguito di una segnalazione per tre uomini in evidente stato di ebbrezza che stavano disturbando i clienti. Sul posto, gli agenti hanno identificato i tre. Tutti sono risultati in stato di ubriachezza, ma a distinguersi per aggressività è stato il 44enne italiano, già noto alle forze dell'ordine e con un ordine di allontanamento a suo carico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
