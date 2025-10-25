Twente-Ajax domenica 26 ottobre 2025 ore 12 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici

Momento difficilissimo per l’Ajax e c’è una considerazione che è impossibile non fare alla viglia di questa partita. Il Twente ha avuto un inizio di stagione deludente, ma da quando John van den Brom ha assunto la guida tecnica del club di Enschede, la situazione è notevolmente migliorata. I Tukkers hanno vinto tre delle quattro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Twente-Ajax (domenica 26 ottobre 2025 ore 12:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici

