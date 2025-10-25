TV Talk | Sigfrido Ranucci commenta il racconto mediatico dell’attentato

Davidemaggio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna eccezionalmente in ritardo, alle 15:20, per dare spazio al Prix Italia, TV Talk, il magazine dedicato al piccolo schermo condotto da Mia Ceran con Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta. Anticipazioni e ospiti del 25 ottobre 2025. La nuova puntata si apre con Sigfrido Ranucci e i numerosi attestati di solidarietà che ha ricevuto dopo l’attentato della scorsa settimana. Dopo i ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti clou della settimana televisiva, con Michela Giraud si analizzerà il suo nuovo personaggio comico all’interno del GialappaShow. A seguire sarà presente in studio Nunzia De Girolamo per raccontare il suo Ciao Maschio, approdato quest’anno in una nuova fascia oraria, e per parlare di una nuova sensibilità della TV nei confronti del corpo maschile. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

tv talk sigfrido ranucci commenta il racconto mediatico dell8217attentato

© Davidemaggio.it - TV Talk: Sigfrido Ranucci commenta il racconto mediatico dell’attentato

Argomenti simili trattati di recente

tv talk sigfrido ranucciTv Talk, ospite Sigfrido Ranucci dopo il drammatico episodio : ecco le anticipazioni di sabato 25 ottobre e il cambio di orario - 20 su Rai 3, torna Tv Talk con un nuovo appuntamento dedicato anche al Prix Italia 2025. Segnala corrieredellumbria.it

tv talk sigfrido ranucciSelvaggia Lucarelli commenta il suo funerale a TV Talk - TV Talk: Mia Ceran torna su Rai 3 con Riccardo Iacona, Selvaggia Lucarelli, Joe Bastianich e Gene Gnocchi. davidemaggio.it scrive

tv talk sigfrido ranucciTV Talk, anticipazioni e ospiti di oggi sabato 18 ottobre - Si rinnova l'appuntamento con la terza puntata di TV Talk, il magazine dedicato al mondo della televisione in onda alle 15. Riporta corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Tv Talk Sigfrido Ranucci