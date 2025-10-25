TV Talk | Sigfrido Ranucci commenta il racconto mediatico dell’attentato
Torna eccezionalmente in ritardo, alle 15:20, per dare spazio al Prix Italia, TV Talk, il magazine dedicato al piccolo schermo condotto da Mia Ceran con Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta. Anticipazioni e ospiti del 25 ottobre 2025. La nuova puntata si apre con Sigfrido Ranucci e i numerosi attestati di solidarietà che ha ricevuto dopo l’attentato della scorsa settimana. Dopo i ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti clou della settimana televisiva, con Michela Giraud si analizzerà il suo nuovo personaggio comico all’interno del GialappaShow. A seguire sarà presente in studio Nunzia De Girolamo per raccontare il suo Ciao Maschio, approdato quest’anno in una nuova fascia oraria, e per parlare di una nuova sensibilità della TV nei confronti del corpo maschile. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
