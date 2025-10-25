Tuttosport – Ho visto i miei giocatori determinati Su Stanciu e il ds Ottolini…

2025-10-25 11:14:00 Arrivano conferme da Tuttosport: Patrick Vieira prova a mantenere lucidità nonostante la classifica complicata e i soli tre gol segnati in sette partite. Dopo il rigore fallito al 94’ contro il Parma, che ha negato la prima vittoria stagionale al Genoa, il tecnico francese cerca di ripartire facendo leva sulla compattezza del gruppo. “Ho visto lo spirito giusto. Quello che dà fastidio è la classifica”, ha sottolineato in conferenza, convinto che la squadra abbia lavorato con determinazione e atteggiamento positivo in vista della sfida col Torino. Vieira riconosce la qualità degli avversari e sa che sarà una gara difficile, ma si aggrappa ai segnali incoraggianti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

