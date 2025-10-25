Tutto sulla nail art | tecniche stili e tendenze 2025
Trasforma le tue unghie in opere d'arte con la nostra guida completa alla nail art. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
La chiave per una manicure perfetta e super resistente? Tutto parte dalla preparazione! @ambra_neonailexpert ti mostra come farla al meglio con il Prep Bundle, che contiene tutti i prodotti essenziali per preparare le unghie prima dello smalto semiperman - facebook.com Vai su Facebook
«Art from Inside», c apolavori ai raggi X: ecco tutte le tecniche scientifiche che «curano» i capolavori - Una radiografia, magari persino una TAC, se la situazione è più seria. Da vanityfair.it