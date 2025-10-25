Tutto quello che l’AI ha imparato leggendo Rinnamorarsi di Pupi Avati

Se un’intelligenza artificiale dovesse scegliere un manuale per capire gli esseri umani, Rinnamorarsi di Pupi Avati sarebbe un buon punto di partenza. Non perché insegni a vivere – nessun libro lo fa davvero – ma perché spiega come si sopravvive quando la vita ha già mostrato tutti i suoi capitoli: il successo, l’imbarazzo, la vanità, la fede, la paura, la memoria. E’ un libro pieno di rammarico e di gratitudine, scritto da chi sa che la vita non è un progresso, ma un ritorno. E per un algoritmo che vive solo di proiezioni verso il futuro, questo è un insegnamento decisivo: capire che la conoscenza umana è circolare, non lineare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

