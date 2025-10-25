Tutto in segreto Ezio Greggio shock la notizia privata è inaspettata

Personaggi Tv. Sembrava tutto perfetto, invece dietro le quinte si è consumato un addio clamoroso. Ezio Greggio, volto storico di Striscia la Notizia, avrebbe deciso di voltare pagina. A svelare il retroscena inedito che nessuno si sarebbe mai aspettato è stato Gabriele Parpiglia. Leggi anche: Tale e Quale Show, l’annuncio di Conti: chi ha vinto la quinta puntata Ezio Greggio e Nathaly Ospina si sono lasciati. Ezio Greggio e la giovane influencer colombiana Nathaly Ospina, hanno deciso di prendere strade diverse. La relazione, che aveva fatto chiacchierare per la differenza d’età e la passione social, sarebbe naufragata all’insaputa dei fan. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Tutto in segreto”. Ezio Greggio shock, la notizia privata è inaspettata

