tutti in sella per ricordare matteo morto a 17 anni in un incidente stradale

Pistoia, 25 ottobre 2025 – Amava le moto, Matteo. In moto se n’è andato troppo, troppo presto. A 17 anni. E oggi gli amici, per ricordarlo, si sono dati appuntamento per un “raduno statico”, così si chiama, proprio con i loro motorino e le loro moto. Raduno Statico in ricordo di Matteo Ducceschi appassionato di motori.Nella foto La Madre di Matteo Luca CastellaniFotocastellani C’era anche la mamma di Matteo Ducceschi, a lei gli amici del figlio hanno consegnato la bandiera con la scritta “Ducce vive per sempre”. Lo slogan dell’iniziativa: “Corri libero tra le nuvole, Matteo”. Si sono ritrovati nel primo pomeriggio al benzinaio vicino alla Coop per muoversi poi verso Spazzavento: “Un ultimo viaggio insieme, per ricordare il suo sorriso e la sua passione per le moto”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

