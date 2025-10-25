Tutti i segreti dei gendarmi del papa Il potere discreto dei 150 uomini in blu nel cuore di Roma
Venerdì 10 ottobre 2025, basilica di San Pietro a Città del Vaticano. Un uomo scavalca le barriere e raggiunge in pochi secondi i gradini dell’altare della Confessione sotto il famosissimo baldacchino del Bernini. Si spoglia e urina davanti a fedeli e turisti. I gendarmi intervengono e lo portano. 🔗 Leggi su Romatoday.it
