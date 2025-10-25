Tutte le notizie di sabato 25 ottobre | Napoli batte Inter e vola al comando

Ecco tutte le notizie di oggi 25 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Il Milan non va oltre il pareggio nell’anticipo di campionato contro il Pisa: rossoneri rimontati dopo il vantaggio di Leao e salvati da Athekame nel recupero. Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.it Oggi altri quattro anticipi della Serie A, dove spicca il big match del ‘Maradona’ tra i campioni d’Italia del Napoli e l’ Inter: Conte senza Hojlund e Meret, Chivu invece va a caccia dell’ottava vittoria consecutiva. LIVE 23:48 25 Ottobre Atalanta, Juric bacchetta Carnesecchi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tutte le notizie di sabato 25 ottobre: Napoli batte Inter e vola al comando

Scopri altri approfondimenti

Tutte le notizie dall'Umbria a cura della redazione di Umbria TV - facebook.com Vai su Facebook

Tutte le notizie tech di questa settimana. Buona domenica e buon Caffettino! #news #tech #podcast #ilcaffettino - X Vai su X

DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 25 ottobre: Tudor risponde sull’esonero, Napoli-Inter LIVE - Le notizie di oggi, sabato 25 ottobre: le ultime sul campionato italiano, il mercato e le news dall'estero in tempo reale ... Si legge su calciomercato.it

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 25 ottobre 2025: numeri vincenti e quote - Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 25 ottobre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage ... Si legge su fanpage.it

Halloween invade Magicland: tra scheletri e attrazioni «da paura» il divertimento si fa spaventoso - Da sabato 25 ottobre al 2 novembre il parco di Valmontone è pronto alla settimana più terrificante dell'anno con nuove attrazioni, spettacoli e notti da brivido per grandi e piccini ... Si legge su roma.corriere.it