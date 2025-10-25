Ordini di servizio emessi dal Comune ad Aipo per le sponde del Seveso, rimozione dei rifiuti e sopralluogo della Protezione civile nazionale per la richiesta dello stato di calamità: così il Comune di Lentate si sta muovendo a un mese dalla tragica inondazione del 22 settembre scorso. Proprio ieri, la sindaca Laura Ferrari ha inviato una lettera a tutti i cittadini per informare sui passi compiuti. "Il servizio meteo nazionale ha stimato che in questa occasione è caduta pioggia in quantità tre volte superiore alla media del periodo" scrive la sindaca, prima di elencare i passi compiuti. "È stato completato lo smaltimento dei rifiuti depositati nelle vie interessate dall’evento e nell’area di stoccaggio di via Galvani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutte le azioni dopo l’alluvione. La sindaca scrive ai residenti: rifiuti smaltiti e vasche quasi finite