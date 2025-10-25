tutta la magia di rimmel tributo a de gregori

Il disco capolavoro per eccellenza di Francesco De Gregori suonato dal vivo in un’atmosfera intima e coinvolgente. E poi altri brani tra i più belli scritti dal Principe, che hanno contribuito a renderlo uno degli artisti più importanti della canzone d’autore italiana. È lo spettacolo “ Rimmel e altre storie “, che si potrà vedere domani alle 18 a Biassono, sul palco del cineteatro Santa Maria di via Segramora. Non un semplice tributo ai pezzi più famosi dell’artista romano, ma un vero e proprio ritorno, nel 50esimo anniversario dall’uscita, a un album che dal 1975 in avanti ha segnato tutti gli appassionati di cantautorato e non solo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

