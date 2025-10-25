Tutela dell' ambiente in arrivo 3 milioni di euro per le associazioni che operano sul territorio
Si è concluso l'iter istruttorio del procedimento che vede disponibili importanti risorse economiche per interventi di tutela ambientale gestiti da associazioni ambientaliste.Con la pubblicazione della graduatoria dei beneficiari dell'Avviso pubblico "Conservare, ripristinare e tutelare gli.
