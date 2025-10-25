Turisti dispersi ricerche in corso | mobilitati cani e droni
Dalle 20 e 45 circa di oggi, sabato 25, un gran numero di soccorritori è impegnato nella ricerca di due turisti stranieri dispersi nella zona montana tra Forni di Sopra e il passo della Mauria. Incapaci di trovare la via del ritorno da un'escursione, i due hanno chiamato il numero di emergenza e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Turista scompare durante maltempo a Spigno: trascinata dall’acqua davanti al marito nel campeggio, ricerche in corso - Momenti drammatici vissuti nel campeggio di Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, dove ieri una donna è scomparsa trascinata via davanti al ... Scrive fanpage.it
Turista olandese scomparso sulle montagne comasche, era uscito per un’escursione: ricerche in corso - Nel corso della giornata di oggi, martedì 29 aprile, un turista olandese di 31 anni è scomparso mentre si trovava sulle montagne comasche. Riporta fanpage.it
Turista scomparso nelle montagne comasche, ricerche in corso - Sono in corso da questa mattina sulle montagne dell'Alto lago di Como le ricerche di un turista olandese di 31 anni che secondo quanto riferito dalla moglie (con bambino al seguito) non avrebbe fatto ... Segnala ansa.it