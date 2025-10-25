Un turista giapponese di 70 anni è morto precipitando da un muro di cinta del Pantheon. È successo nella sera di venerdì 24 ottobre alle ore 21:50 circa, quando il turista è precipitato da un’altezza di circa sette metri. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, non c’è stato niente da fare. Sono iniziate, però, le indagini per ricostruire le dinamiche dell’incidente. Pantheon, turista giapponese precipita da muro di cinta e muore. Subito sul posto i medici del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco. Inoltre, i pompieri della squadra A2 si sono recati in via della Palombella, hanno forzato il cancello d’ingresso situato all’esterno del Pantheon per raggiungere l’uomo ferito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Turista giapponese precipita da muro perimetrale del Pantheon e muore