Turista giapponese morto al Pantheon | cosa sappiamo La caduta e i soccorsi
Roma, 25 ottobre 2025 – Un tragedia i cuoi contorni sono ancora da chiarire. Accade ieri sera nel centro di Roma, in uno dei monumenti iconici della Capitale. L’orario è fissato intorno alle 21.50, quando stando alle prime informazioni un turista giapponese di 70 anni precipita dal muro perimetrale che circonda il Pantheon. La dinamica è ancora da accertare, si sa solo che la vittima precipita da un’altezza di circa 7 metri e si schianta sul fossato. Le prime ricostruzioni sembrano indicare una caduta accidentale. Sul posto intervengono subito i vigili del fuoco che per permettere i soccorsi devono forzare il cancello esterno dell’edificio della Roma antica, situato nel rione Pigna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
