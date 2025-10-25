Turista giapponese cade dal muro del Pantheon | morto sul colpo dopo un volo di sette metri
Un uomo di 70 anni è morto nella serata di ieri a Roma, dopo essere caduto dal muro perimetrale che circonda in Pantheon, in via della Palombella. Sul posto Polizia Locale di Roma Capitale, Vigili del Fuoco e 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Turista giapponese cade dal muro del Pantheon: morto sul colpo dopo un volo di sette metri - Un uomo di 70 anni è morto nella serata di ieri a Roma, dopo essere caduto dal muro perimetrale che circonda in Pantheon, in via della Palombella ... fanpage.it scrive
