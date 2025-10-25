Turista giapponese cade dal muro del Pantheon | morto sul colpo dopo un volo di sette metri

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 70 anni è morto nella serata di ieri a Roma, dopo essere caduto dal muro perimetrale che circonda in Pantheon, in via della Palombella. Sul posto Polizia Locale di Roma Capitale, Vigili del Fuoco e 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

turista giapponese cade muroTurista giapponese cade dal muro del Pantheon: morto sul colpo dopo un volo di sette metri - Un uomo di 70 anni è morto nella serata di ieri a Roma, dopo essere caduto dal muro perimetrale che circonda in Pantheon, in via della Palombella ... fanpage.it scrive

turista giapponese cade muroRoma, cade dal muro Pantheon e precipita per sette metri: morto turista giapponese - Un turista giapponese è morto ieri sera dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. Segnala ilmessaggero.it

turista giapponese cade muroCade dal muro del Panthon, turista muore dopo un volo da 7 metri - Un turista giapponese è morto ieri sera, 24 ottobre, dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon, a Roma. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Turista Giapponese Cade Muro