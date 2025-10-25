Voleva portare con sè alcune pietre degli scavi di Pompei per tenerle come ricordo. È quello che ha tentato di fare un turista americano scoperto e denunciato dai carabinieri. Il cittadino statunitense si trovava nel parco archeologico quando ha raccolto alcune pietre lungo via delle Ginestre: le aveva messe nello zaino, prima di tentare di allontanarsi verso l’uscita. Un altro visitatore ha notato la scena e ha avvisato la guardia giurata, che ha allertato i carabinieri. Dopo una rapida descrizione, il turista è stato bloccato e denunciato mentre stava per uscire dal parco. “Volevo portarle a casa come ricordo, sono per la mia collezione” ha detto tentando di giustificarsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Turista americano ruba le pietre degli scavi a Pompei: “Volevo portarle a casa come ricordo”