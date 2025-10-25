turismo boom certificato dal 2019 al 2024 aumento del 15 per cento

Dal 2019 al 2024 le presenze turistiche in Garfagnana sono aumentate del 15 per cento, decisamente meglio rispetto al calo del 5 per cento registrato in provincia. Il dato è emerso dal Rapporto 2025, realizzato dall’Istituto di Studi e Ricerche e commissionato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, presentato nei giorni scorsi a Pieve Fosciana. Castelnuovo di Garfagnana si conferma leader con un incremento del 18 per cento, mentre Camporgiano, con un aumento del 125 per cento, è diventato il secondo Comune più visitato dell’area grazie soprattutto all’incremento dei turisti stranieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

